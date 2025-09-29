I capelli più corti delle ultime sfilate
Ci sono tagli che collezionano lunghezze minime: così i tagli capelli inverno 2025 che possono essere copiati alle tendenze delle sfilate della primavera estate 2026. Sono capelli corti donna più corti di quelli consueti. Hairlook che sfidano proporzioni e dimensioni per mostrarsi come sono: molto cool. Così il bob diventa micro; lo shag mini, leggero come non mai. Il corto maschietto, cortissimo, aggiunge personalità con perimetri seghettati. Scopriamo le tendenze che le passerelle di moda ci hanno offerto, in queste ultime fashion week. I capelli corti più corti delle sfilate. I capelli corti dominano le ultime sfilate, dedicate alla primavera estate 2026. 🔗 Leggi su Amica.it
