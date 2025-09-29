I cani danno un senso alla vita | lo studio che spiega quanto benessere apporta vivere con un quattro zampe

Un nuovo studio ha analizzato i benefici che si hanno vivendo con un cane, identificandone 5: l'importanza della routine di cura, l'effetto positivo dei cani sull'umore, la facilitazione dei legami tra esseri umani, la fornitura di amore incondizionato e il fatto che anche lo stress della convivenza è sempre ricompensato dall'importanza del legame affettivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cani - danno

GIORNATA MONDIALE DEGLI AMANTI DEI CANI! "Poche cose mi danno un senso di consolante sicurezza come la fedeltà del mio cane." Konrad Lorenz #GiornataMondialeDegliAmantiDeiCani #WorldDogLoversDay #AmiciCucciolotti2025 #AmiciCuccio - facebook.com Vai su Facebook

“I cani danno un senso alla vita”: lo studio che spiega quanto benessere apporta vivere con un quattro zampe - Da questa premessa nasce l'analisi che è stata condotta e che consente di scoprire che per chi vive con un cane uno dei vantaggi maggiori che è stato riscontrato è che "dà un senso alla vita". Come scrive fanpage.it

Cani e gatti, compagni di vita insostituibili. Ma l’uomo chi ama di più? - Cani e gatti hanno accompagnato l’uomo per secoli, diventando parte integrante delle nostre vite quotidiane. Da blitzquotidiano.it