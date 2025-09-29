I calendari dell’Avvento beauty 2025 che rompono ogni schema sono 15 e bellissimi

Anche se il Natale 2025 sembra ancora lontano, l’atmosfera festiva inizia a farsi sentire nel mondo della bellezza. I brand più prestigiosi e innovativi hanno già svelato le loro proposte per i calendari dell’Avvento, trasformando l’attesa del 25 dicembre in un’occasione imperdibile per gli amanti della skincare, del make-up e dei profumi. l calendario dell’Avvento 2025 di Douglas – Fonte: Douglas E tra le proposte più sorprendenti, spicca un’offerta che promette un valore complessivo di 1400€, disponibile a soli 299€, un’opportunità che sta già facendo impazzire i beauty addicted. Ovviamente ogni brand interpreta il calendario dell’Avvento a modo suo, offrendo esperienze uniche. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - I calendari dell’Avvento beauty 2025 che rompono ogni schema (sono 15 e bellissimi)

