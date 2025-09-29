Il vasto universo Marvel ha visto il personaggio di Iron Man coinvolto in numerose formazioni e iniziative, sia nei fumetti che nel Marvel Cinematic Universe (MCU). La figura di Tony Stark, grazie al suo genio e alla sua ambizione, si è distinta come leader e stratega in molte squadre di eroi, spesso andando oltre i confini degli Avengers. Questo articolo analizza le principali formazioni da lui guidate o influenzate, offrendo uno sguardo approfondito alle possibilità future per l’MCU. le forze di Force Works. Force Works #1 (1994). Force Works nasce dalla disgregazione dei West Coast Avengers, con una filosofia basata sulla protezione piuttosto che sulla vendetta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - I 7 team di iron man dimenticati che il mcu dovrebbe includere