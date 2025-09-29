I 4mila di Piazza del Popolo infiammano il concertone | Scommessa vinta arrivederci al prossimo anno
Domenica sera i 4mila di Piazza del Popolo hanno infiammato il ‘Radio Studio Delta Live, sul palco tanti artisti di livello, i più noti Ivana Spagna e i The Kolors. Nel pre show, diversi dj hanno scaldato l’atmosfera, sul palco, tra gli altri, Filippo Rigoni, e Giuseppe ‘Azel’ Cuna, Niveo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Milano, ragazzo preso a martellate in testa per l’orologio da 4mila euro in piazza Missori: due arrestati
Domenica 28 settembre, dalle 10 alle 18, Piazza Duomo a L'Aquila ospita l'ENDAS Sport Village: una giornata gratuita dedicata a sport, salute e comunità. In programma attività sportive per tutte le età, animazione per bambini, truccabimbi e controlli gratuiti d
In quattromila in piazza a Bologna per Gaza. Contestato l'assessore Ara