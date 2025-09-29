I 10 film da vedere per conoscere la regia di Clint Eastwood

Ciò che ha sempre interessato Clint Eastwood è raccontare storie che decostruiscono il mito americano. I tempi sono cambiati, l’America ha delle fratture profonde e insanabili. Come Philip Roth, uno dei massimi narratori americani, ha scritto di un’America oscura e disillusa, così Eastwood ha diretto l’altra faccia degli Stati Uniti. Essi non sono più asserviti all’American Dream, non c’è più idealizzazione: tragedia, giustizia infranta e accoglienza del diverso divengono i temi di un’America nuova senza maschere. Eastwood si afferma come il regista che meglio, rispetto a tanti altri, ha saputo raccontare la propria patria per ciò che è realmente ovvero senza abbellimenti né fronzoli. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - I 10 film da vedere per conoscere la regia di Clint Eastwood

