annuncio sulla cancellazione di “mid-century modern” dopo una sola stagione. La serie televisiva “Mid-Century Modern”, che aveva ricevuto confronti positivi con classici come Golden Girls, non proseguirà oltre la prima stagione. La sitcom, incentrata sulla vita di tre uomini gay che decidono di condividere un’abitazione, ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica durante il suo breve ciclo di trasmissione. determinazioni ufficiali e reazioni degli autori. La notizia della cancellazione è stata comunicata direttamente dal co-creatore, Matt Mutchnick, tramite il suo profilo Instagram. In un messaggio pubblicato sui social, Mutchnick ha espresso il suo rammarico per la conclusione anticipata dello show, sottolineando quanto abbia apprezzato lavorare alla produzione e quanto fosse entusiasta del progetto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Hulu cancella mid-century modern dopo una stagione