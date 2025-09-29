Huijsen padre | Juve la cessione di Dean è stata uno shock Il Real Madrid era il sogno Lui non è Beckenbauer ma i suoi obiettivi sono…
Huijsen padre: «Juve, la cessione di Dean è stata uno shock. Il Real Madrid era il sogno. Lui non è Beckenbauer, ma i suoi obiettivi sono.». Le dichiarazioni Il passaggio di Dean Huijsen dal piccolo Bournemouth al galattico Real Madrid è stata una delle operazioni più importanti di questa estate. A raccontarci tutto a Tuttosport . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: huijsen - padre
Huijsen Juve, il padre svela: «L’addio ai bianconeri un vero shock, non ci potevamo credere. Giuntoli e Thiago Motta? C’è una cosa che voglio dire su loro due»
Il padre di #Huijsen a Tuttosport Ha parlato così dell’addio alla #Juve - X Vai su X
?Pallone d'Oro, la classifica del premio #Kopa: #Yildiz quinto, #Huijsen sesto, vince #Yamal... È stata svelata la classifica del premio KOPA, cioè per il miglior U21 dell'anno. Per il bianconero Kenan Yildiz è quinto posto, tuttavia ha avuto un posizioname - facebook.com Vai su Facebook
Huijsen padre: «Juve, la cessione di Dean è stata uno shock. Il Real Madrid era il sogno. Lui non è Beckenbauer, ma i suoi obiettivi sono…» - Huijsen padre: «Juve, la cessione di Dean è stata uno shock. Scrive calcionews24.com
Huijsen Juve, il padre svela: «L’addio ai bianconeri un vero shock, non ci potevamo credere. Giuntoli e Thiago Motta? C’è una cosa che voglio dire su loro due» - Cosa ha detto nell’intervista rilasciata a Tuttosport Donny Huijsen, papà del difensore del Real Madrid De ... Lo riporta juventusnews24.com