Huijsen Juve il padre svela | L’addio ai bianconeri un vero shock non ci potevamo credere Giuntoli e Thiago Motta? C’è una cosa che voglio dire su loro due
Huijsen Juve, il padre svela: «L’addio ai bianconeri un vero shock, non ci potevamo credere». Cosa ha detto nell’intervista rilasciata a Tuttosport. Donny Huijsen, papà del difensore del Real Madrid Dean, ha rilasciato un’intervista questa mattina a Tuttosport per parlare di suo figlio. Tra i tanti argomenti toccati c’è anche quello relativo alla cessione di suo figlio da parte della Juventus. I bianconeri avevano ceduto Huijsen per appena 18 milioni al Bournemouth e dopo una sola stagione il difensore classe 2005 è finito al Real Madrid per 60 milioni di euro. ADDIO ALLA JUVENTUS – « È stato un vero shock. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: huijsen - juve
Mbangula può diventare un altro Huijsen? Cosa ci dice il suo percorso alla Juve
Yildiz e Huijsen di nuovo insieme: la grande amicizia continua e quella FOTO sui social fa scatenare i tifosi della Juve
Real Madrid Juve si sfideranno nuovamente in Champions League! Il rimpianto Huijsen ritroverà i suoi ex compagni: tutti i dettagli
Il turco della Juve si è piazzato a metà tra i 10 candidati, davanti all'amico Huijsen. È comunque un piccolo passo in avanti nella sua considerazione a livello internazionale - facebook.com Vai su Facebook
#Huijsen lascia il #RealMadrid in 10: rosso diretto all'ex #Juve dopo mezz'ora - X Vai su X
Real Madrid, il padre-agente di Dean Huijsen: "Thiago Motta brutale e Giuntoli categorico, bruttissimo lasciare la Juventus" - Ricordi e retroscena di mercato sugli anni passati in bianconero da parte del difensore della nazionale spagnola. Secondo msn.com
Huijsen, il papà rivela: "Giuntoli e Juve shock, Motta brutale. L'amico Yildiz e il sogno Real Madrid" - Intervista esclusiva di Tuttosport al padre di Dean: "Vi dico come hanno trattato mio figlio, non ci potevamo credere! Scrive tuttosport.com