Houstecky il vice allenatore dello Slavia Praga avvisa | Vogliamo vincere ogni partita! Avremo queste due assenze per domani

Houstecky, il vice allenatore dello Slavia Praga avvisa l’Inter e si esprime così prima della partenza verso Milano: le sue dichiarazioni. Alla vigilia della gara di Champions League contro l’ Inter, lo Slavia Praga si prepara a vivere una serata speciale a San Siro. Il vice allenatore Zden?k Houštecký ha parlato prima della partenza della squadra ceca per Milano, sottolineando l’ambizione di affrontare i nerazzurri con la massima determinazione. Houštecký ha ricordato le due precedenti esperienze a San Siro, tra cui il pareggio con l’Inter e la sconfitta contro il Milan, spiegando come la familiarità con lo stadio e l’atmosfera possa rappresentare un piccolo vantaggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

