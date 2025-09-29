Hotel di lusso Principato premiato come ambasciatore del turismo

Agrigentonotizie.it | 29 set 2025

Ancora riconoscimenti di prestigio nel settore alberghiero di lusso ad Agrigento: Roberto Principato, general manager dell’hotel Villa Athena Resort, Small Luxury Hotels of the World e Hilton, è stato selezionato tra i migliori professionisti dell’ospitalità internazionale e insignito del premio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: hotel - lusso

