Hollywood a Brera per l' ultima sfilata di Giorgio Armani | ecco chi c' era

Sarebbe stata comunque una sfilata memorabile quella organizzata per i 50 anni della maison, ma dopo la morte di Giorgio Armani è diventata un'occasione per rendergli omaggio. Così alla Pinacoteca di Brera domenica sera, per l'ultima collezione disegnata e curata personalmente da re Giorgio, sono arrivati tutti, da Laura Mattarella a Liliana Segre, da Cate Blanchett a Richard Gere, da Spike Lee a Samuel L Jackson. Presenti, tra gli altri, anche le attrici Glenn Close e Lauren Hutton, entrambe in smoking, Anna Ferzetti e Margherita Buy, Giuseppe Tornatore e Anna Wintour. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hollywood a Brera per l'ultima sfilata di Giorgio Armani: ecco chi c'era

In questa notizia si parla di: hollywood - brera

