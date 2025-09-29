Team Cherry continua a mantenere un ritmo serrato negli aggiornamenti di Hollow Knight: Silksong, e dopo le prime due patch è già arrivato il momento della Patch 3, al momento disponibile in versione beta su Steam e GOG. L’aggiornamento, che presto approderà anche sulle altre piattaforme, si concentra soprattutto sul perfezionamento del gameplay tramite nuove funzionalità per i controller e piccoli aggiustamenti al bilanciamento. Il cambiamento più importante è l’introduzione del supporto ufficiale al DualSense Edge, il controller pro di PlayStation 5, ora pienamente compatibile su PC con il riconoscimento dei tasti specifici. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Hollow Knight: Silksong, è in arrivo la Patch 3: ecco alcune delle novità