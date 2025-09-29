Hollow Knight | Silksong è in arrivo la Patch 3 | ecco alcune delle novità
Team Cherry continua a mantenere un ritmo serrato negli aggiornamenti di Hollow Knight: Silksong, e dopo le prime due patch è già arrivato il momento della Patch 3, al momento disponibile in versione beta su Steam e GOG. L’aggiornamento, che presto approderà anche sulle altre piattaforme, si concentra soprattutto sul perfezionamento del gameplay tramite nuove funzionalità per i controller e piccoli aggiustamenti al bilanciamento. Il cambiamento più importante è l’introduzione del supporto ufficiale al DualSense Edge, il controller pro di PlayStation 5, ora pienamente compatibile su PC con il riconoscimento dei tasti specifici. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: hollow - knight
Hollow knight silksong e il futuro incerto del suo fandom
Hollow knight mi ha conquistato e silksong è il mio gioco più atteso
Hollow knight silksong per neofiti: cosa sapere per iniziare
Hollow Knight Silksong: in arrivo una nuova patch, ecco i dettagli http://dlvr.it/TNM322 #HollowKnight #Silksong #Patch3 #TeamCherry #Videogiochi - X Vai su X
Hollow Knight: Silksong una strada diversa è possibile, credi in te stesso e lotta per le tue idee, la tua luce brillerà più forte di qualsiasi ombra! @saracino ##mollycoppini #silksong #hornet #fyp - facebook.com Vai su Facebook
C'è un segreto in Hollow Knight Silksong che si può sbloccare soltanto avendo giocato almeno il 50% del gioco senza aprire la mappa (Player.it) - Hollow Knight Silksong contiene un segreto che solo pochissimi hanno scoperto: per ottenerlo non devi mai aprire la mappa. Riporta player.it
Recensione Hollow Knight: Silksong – Un metroidvania oscuro e coinvolgente - Scopri Hollow Knight: Silksong, il metroidvania che unisce esplorazione, combattimenti sfidanti e un mondo oscuro pieno di segreti. Si legge su focustech.it