Hojbjerg Juve può tornare di moda! Novità in vista del mercato di gennaio | i bianconeri hanno un piano preciso per rinforzare la rosa

Hojbjerg Juve, il centrocampista del Marsiglia è uno dei nomi sulla lista della dirigenza bianconera, un profilo di rottura e fisicità che piace a Tudor. Il piano della Juventus per rinforzare il centrocampo nel prossimo calciomercato non si limita ai sogni come Sergej Milinkovic-Savic o alle opzioni di rientro come Franck Kessié. Tra i profili valutati dalla dirigenza bianconera, emerge con forza anche il nome di  Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese, attualmente in forza al  Marsiglia, rappresenta l’opzione ideale per chi cerca un elemento di  rottura  e grande fisicità, caratteristiche che ben si sposerebbero con le richieste tattiche di  Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

