Hockey buona la prima per la Libertas | vittoria da cardiopalma in rimonta

Forlitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria in rimonta per Forlì per 4-3 nella prima di campionato contro Cittadella. Una partitaper cuori robusti, visto che i romagnoli a poco più di 7 minuti dalla fine dell’incontro eranosotto 3-1 e in 5 minuti riescono a ribaltarla completamente. Forlì parte sotto tono, in evidente ritardo di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hockey - buona

Hockey inline, buona la prima per l’Italia ai World Games. Argentina battuta 9-0

Hockey, riparte la serie A. E per la Libertas Forlì c'è subito una gatta da pelare - 30; ospite il Cittadella, una squadra che ha diverse novità rispetto all’anno scorso ... Secondo forlitoday.it

hockey buona prima libertasLibertas, si torna in pista. Nuovo coach e Facchinetti - Hockey inline serie A Domani in via Ribolle la prima gara, col Cittadella. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hockey Buona Prima Libertas