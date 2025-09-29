Ho ucciso io mamma e papà sono sepolti in giardino Il figlio confessa in televisione

Una vicenda sconvolgente ha avuto come palcoscenico uno studio televisivo, dove una confessione inattesa ha aperto uno squarcio inquietante su un duplice omicidio rimasto nell’ombra per quasi un decennio. Davanti alle telecamere dell’emittente ha ammesso di aver ucciso i propri genitori e di averli sepolti nel giardino della casa di famiglia. Un racconto che ha lasciato attoniti telespettatori e inquirenti, soprattutto perché giunto proprio mentre le autorità stavano scavando in quella stessa proprietà alla ricerca di resti umani. Il momento più scioccante dell’intervista, rilasciata a WRGB, è stato quando Lorenz Kraus, 53 anni, con una calma glaciale, ha ripercorso le modalità degli omicidi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

