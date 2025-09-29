Ho pensato di morire sono salvo per miracolo | scalatore colpito da un masso grande quanto un microonde viene operato d’urgenza

Un’uscita di arrampicata si è trasformata in un’operazione di soccorso complessa, dopo che Cody Boehm è stato colpito da un masso grande quanto un forno a microonde mentre si trovava al Confluence Crag, nei pressi di Red Lodge, in Montana (America). “Io ero a terra, il mio amico era circa 15 metri sopra di me – ha raccontato Boehm dal Billings Clinic, dove si trova in convalescenza e ha aggiunto – Ha messo il piede su un appiglio e ha smosso la roccia, che mi ha colpito alla testa e poi mi ha fatto cadere”. L’impatto gli ha provocato la frattura della clavicola, sette costole rotte e una lacerazione profonda sulla schiena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho pensato di morire, sono salvo per miracolo”: scalatore colpito da un masso grande quanto un microonde, viene operato d’urgenza

