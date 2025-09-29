L a diagnosi di demenza frontotemporale (FTD) di Bruce Willis, arrivata nel 2023, ha segnato un punto di svolta nella vita dell’attore e della sua famiglia. Sua moglie, Emma Heming ha rivelato che il primo segnale della malattia è stato un cambiamento sorprendente nella parlata di Bruce, un sintomo che l’ha lasciata sbalordita. In un’intervista rilasciata a Katie Couric’s Next Question e riportata da Hello, Emma ha condiviso dettagli intimi sulla condizione del marito, spiegando come un ritorno della balbuzie, un problema che Bruce aveva avuto da bambino, sia stato il primo campanello d’allarme. 🔗 Leggi su Iodonna.it

«Ho iniziato a notare una balbuzie. Bruce aveva una balbuzie grave da bambino»