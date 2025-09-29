Ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita L’addio di Lewis Hamilton al suo Roscoe

Dopo 4 giorni di coma è morto Roscoe, il bulldog inglese di Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari aveva tenuto aggiornati i suoi milioni di follower sulle condizioni di salute del suo cane, prima avvisandoli che aveva nuovamente contratto la polmonite, problema frequente per quella razza di cani, e poi della necessità di tenerlo in vita con i macchinari dopo un arresto cardiaco. «Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe», scrive il 7 volte campione del mondo su Instagram dopo aver rinunciato a presenziare all’evento di Ferrari Style per assistere il cane. 🔗 Leggi su Open.online