Ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita L’addio di Lewis Hamilton al suo Roscoe

Open.online | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 4 giorni di coma è morto Roscoe, il bulldog inglese di Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari aveva tenuto aggiornati i suoi milioni di follower sulle condizioni di salute del suo cane, prima avvisandoli che aveva nuovamente contratto la polmonite, problema frequente per quella razza di cani, e poi della necessità di tenerlo in vita con i macchinari dopo un arresto cardiaco. «Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe», scrive il 7 volte campione del mondo su Instagram dopo aver rinunciato a presenziare all’evento di Ferrari Style per assistere il cane. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dovuto - prendere

La Juventus non avrebbe mai dovuto prendere Vlahovic, operazione-salasso seconda solo a Ronaldo

Martorelli: «L’Inter avrebbe dovuto prendere Lookman, è il giocatore che manca. Il mio giudizio…»

ho dovuto prendere decisioneF1: addio Hamilton al cane, "Addormentarlo decisione più dura" - "È morto domenica sera, 28 settembre tra le mie braccia". Secondo ansa.it

ho dovuto prendere decisioneHamilton dice addio al suo cane: “Roscoe è morto tra le mie braccia” - “Dopo quattro giorni di terapia intensiva, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita: dirgl ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ho Dovuto Prendere Decisione