Hitachi Vantara leader GigaOm | VSP One Object e S3 Tables nativo
(Adnkronos) – Hitachi Vantara, controllata di Hitachi Ltd., consolida il suo ruolo di innovatore nell'infrastruttura dati, venendo riconosciuta Leader nell'ultimo GigaOm Radar for Object Storage. Il report evidenzia in particolare l'evoluzione della piattaforma Virtual Storage Platform One Object (VSP One Object), che si distingue per aver introdotto l'implementazione nativa, prima nel settore, della funzionalità Amazon . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: hitachi - vantara
Hitachi Vantara e Google Cloud per il cloud ibrido
VSP One di Hitachi Vantara genera un ROI del 285%
Hitachi Vantara leader GigaOm: VSP One Object e S3 Tables nativo - L'innovazione nello storage a oggetti dell'azienda abilita il Data Lakehouse unificato. Come scrive adnkronos.com
Hitachi Vantara Recognized by GigaOm for Innovation in Object Storage, Adds Industry-First S3 Table Functionality to Virtual Storage Platform One Object - Recognition highlights Hitachi Vantara's Virtual Storage Platform One Object, which enhances business outcomes by delivering accelerated insights, simplified architecture and data lakehouse ... Si legge su seekingalpha.com