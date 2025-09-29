la voce di hind rajab: un film che denuncia la brutalità della guerra e il dolore universale. Il cinema continua a essere uno strumento potente per raccontare storie di sofferenza e resilienza. Tra le produzioni più toccanti degli ultimi tempi si distingue La voce di Hind Rajab, diretto da Kaouther Ben Hania. Questo film, che ha riscosso grande successo sia in sala che nel circuito festivaliero, porta sul grande schermo una vicenda vera di sofferenza infantile nel contesto del conflitto israelo-palestinese. La narrazione si distingue per l’uso innovativo tra finzione e documentario, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e memorabile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Hind Rajab vince il premio del pubblico al San Sebastian Film Festival