Hikikomori | un convegno per comprendere e contrastare l’isolamento sociale volontario tra i giovani

Un incontro per sensibilizzare sul crescente fenomeno dell’isolamento sociale volontario tra i giovani e promuovere una rete di supporto tra famiglie, scuole e istituzioni.. “HIKIKOMORI”, un convegno per sensibilizzare sul fenomeno dell’isolamento sociale volontario per sfatare i falsi miti, i pregiudizi contro i quali devono scontrarsi i genitori che hanno un figlioa con questo tipo di problematiche. Quello dei giovani HIKIKOMORI è un problema sociale in forte crescita, purtroppo sottovalutato in quanto ancora poco studiato, nonostante l’insorgenza del fenomeno in età adolescenziale porti a gravi conseguenze se non affrontato in modo adeguato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it