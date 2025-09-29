Hikikomori | un convegno per comprendere e contrastare l’isolamento sociale volontario tra i giovani
Un incontro per sensibilizzare sul crescente fenomeno dell’isolamento sociale volontario tra i giovani e promuovere una rete di supporto tra famiglie, scuole e istituzioni.. “HIKIKOMORI”, un convegno per sensibilizzare sul fenomeno dell’isolamento sociale volontario per sfatare i falsi miti, i pregiudizi contro i quali devono scontrarsi i genitori che hanno un figlioa con questo tipo di problematiche. Quello dei giovani HIKIKOMORI è un problema sociale in forte crescita, purtroppo sottovalutato in quanto ancora poco studiato, nonostante l’insorgenza del fenomeno in età adolescenziale porti a gravi conseguenze se non affrontato in modo adeguato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: hikikomori - convegno
Sabato 27 settembre, alle 16:30, il Palasport “G. Farina” di via Vanoni 88 ospiterà un convegno dedicato al fenomeno Hikikomori, una forma estrema di isolamento sociale che si manifesta con... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook