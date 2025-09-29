Harry Potter la serie spunta l’Hogwarts Express in un video inedito | ecco come sarà

Continuano a trapelare immagini riguardanti la nuova serie di Harry Potter. In particolare è stato rivelato al mondo l’Hogwarts Express. Il mondo degli amanti di Harry Potter è da tempo in grande fibrillazione per l’ultimo progetto in cantiere del Wizarding World. Dopo la fortunatissima saga cinematografica canonica accompagnata dalla meno fortunata serie di film di Animali Fantastici per ora fermata dopo l’ultimo progetto nel 2022 (I segreti di Silente), è tempo ora di un nuovo prodotto. Stiamo parlando naturalmente della serie, che al momento è in lavorazione. Per il momento sono stati già annunciati diversi attori, anche se permane il mistero su chi interpreterà Lord Voldemort. 🔗 Leggi su Game-experience.it

