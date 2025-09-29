Harry accusa la stampa inglese di sabotare la riconciliazione con Carlo

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scontro aperto tra il principe Harry e la stampa britannica. "C'è chi sta tentando di sabotare la riconciliazione con mio padre", accusa il duca di Sussex. Nel mirino, ancora una volta, i giornali del Regno Unito, incolpati di diffondere pura invenzione. L'occasione è l'incontro privato avvenuto il 10 settembre a Clarence House: 54 minuti di colloquio riservato tra Harry e Carlo, il primo faccia a faccia dopo quasi due anni di gelo. Ma le cronache dei tabloid hanno descritto l'appuntamento come rigidamente formale e Harry come un visitatore ufficiale, scatenando l'ira del principe. Il suo portavoce ha parlato di "offensiva orchestrata da fonti anonime" intenzionate a minare il fragile riavvicinamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

harry accusa la stampa inglese di sabotare la riconciliazione con carlo

© Tgcom24.mediaset.it - Harry accusa la stampa inglese di "sabotare" la riconciliazione con Carlo

In questa notizia si parla di: harry - accusa

Jason Isaacs accusa alcuni fan di Harry Potter di esser stati razzisti nei confronti di Papa Essiedu

Bullismo e sessismo nella Ong di Harry? Il principe assolto da ogni accusa: «Polverone mediatico per semplici divergenze»

“È colpa loro”. Harry, l’accusa gravissima a Buckingham Palace sui rapporti col padre Carlo

Cerca Video su questo argomento: Harry Accusa Stampa Inglese