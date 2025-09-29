Harakiri Brescello Si fa rimontare due gol Terza sconfitta di fila
AGAZZANESE 3 BRESCELLO PICCARDO 2 AGAZZANESE: Bertozzi, Negri, Barba (25’ st Bradarskyi), Pastorelli (7’ st Caffarra), Reggiani, Maffezoli, Mehmetaj (25’ st D’Aniello), Farina (7’ st Bragalini), Carella, Mastrotaro, Vai (43’ st Concari). A disp. Masotino, Vago, Bertè, Dadati. All. Piccinini. BRESCELLO PICCARDO: Giaroli, Iodice, Brevini, Cocconi, Rizzi (24’ st Zaccariello), Notari, Bouhali (31’ st De Luca), Buffagni (12’ st Contini), Fomov, Truffelli, Fanti (22’ st Mastaj). A disp.: Aimi, Bicaku, Carra, Rossi. All. Fontana. Arbitro: Stano di Modena. Reti: 27’ Fanti (B), 37’ Truffelli (B), 39’ Farina (A); 22’ st Mastrotaro (A), 37’ st Vaia (A). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
