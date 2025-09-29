Hanno mangiato i passaporti Volo Milano-Londra costretto al dirottamento su Parigi
Sta emergendo in queste ore la notizia di un aereo Ryanair che, dopo essere decollato da Milano in direzione di Londra, sarebbe stato dirottato su Parigi a causa di un allarme a bordo. Accadono spesso queste cose nei cieli europei e le ragioni possono essere svariate ma le ragioni per le quali il volo sarebbe stato costretto ad atterrare in un aeroporto diverso da quello di destinazione, con conseguenti disagi per i passeggeri ma anche per la compagnia aerea, potrebbero aprire scenari nuovi. Pare, infatti, che non appena il velivolo si è trovato a una adeguata distanza dallo scalo di Orio al Serio dal quale era decollato, due soggetti per il momento non identificati abbiano iniziato a distruggere i propri passaporti, mangiandoseli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
