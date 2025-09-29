Hamilton tra l'odio per la morte del suo cane e la possibilità però di scegliere di non lavorare per la perdita

Roscoe, il Bulldog inglese di Lewis Hamilton è morto. Sottoporlo a eutanasia "è stata la scelta più difficile della mia vita" ha detto il pilota di Formula 1 nel post in cui ha dato l'annuncio. Questo caso ha sollevato migliaia di commenti negativi a seguito della decisione di non partecipare alle prove al Mugello per stare accanto al cane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La famiglia prima di tutto! La vita prima di tutto! (Lewis Hamilton campione vegano) #veganforlove

#f1articolo #roscoe Sotto i post di Hamilton e di Roscoe, il suo bulldog, da stamattina stanno comparendo insulti perché il britannico ha deciso di saltare i test Pirelli per stare vicino al suo amico in fin di vita. Ma l'umanità delle persone, che fine…

