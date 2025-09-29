Hamilton saluta il bulldog Roscoe | un addio che commuove il paddock

Lungo le piste velocissime della Formula 1 scorre sempre il tempo, ma per Lewis Hamilton si è fermato il 28 settembre, quando il suo inseparabile bulldog Roscoe ha smesso di respirare tra le sue braccia. Quel momento, carico di silenzio e commozione, ha ridisegnato improvvisamente le sue priorità. Un addio che scuote il paddock La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Hamilton saluta il bulldog Roscoe: un addio che commuove il paddock

In questa notizia si parla di: hamilton - saluta

Il triangolo no, non l'avevo considerato. Durante il giro d'onore a Monza, per salutare la marea rossa a fine gara, Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati raggiunti da un terzo “intruso”, Carlos Sainz. Una scena che ha riportato alla mente vecchi ricordi, I pe - facebook.com Vai su Facebook

#Hamilton sta vivendo giornate di grande preoccupazione per la salute del suo fedele cane, Roscoe, un bulldog che da anni lo accompagna ovunque. - X Vai su X

Hamilton, addio a Roscoe: "Angelo e vero amico. Custodirò per sempre i ricordi insieme" - Lewis Hamilton ha annunciato la morte di Roscoe, il suo bulldog adottato nel 2013 e che, negli ultimi giorni, era tornato a lottare con dei problemi di polmonite. Da sport.sky.it

Hamilton, è morto l'amato cane Roscoe. La dedica di Lewis: "Non ha mai smesso di lottare" - Il pilota britannico della Ferrari dice addio al suo amico a quattro zampe: "Una delle esperienze più dolorose" ... Da tuttosport.com