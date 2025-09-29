Hamilton morto il cane Roscoe | Accoglierlo nella mia vita è stata la decisione migliore

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hamilton perde il suo compagno a quattro zampe Roscoe: la morte del cane è stata comunicata dallo stesso pilota della Ferrari e pluricampione del mondo di Formula 1 su Instagram. “Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante cui ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di lottare fino alla fine”. Così Lewis Hamilton annuncia la morte del bulldog Roscoe, deceduto il 28 settembre tra le braccia del sette volte campione del mondo che in questi giorni ha annullato diversi impegni per stare accanto a Roscoe. 🔗 Leggi su Lapresse.it

hamilton morto il cane roscoe accoglierlo nella mia vita 232 stata la decisione migliore

© Lapresse.it - Hamilton, morto il cane Roscoe: “Accoglierlo nella mia vita è stata la decisione migliore”

In questa notizia si parla di: hamilton - morto

Addio a Roscoe, l’amatissimo bulldog di Lewis Hamilton: “È morto tra le mie braccia”

Hamilton dice addio al suo cane: “Roscoe è morto tra le mie braccia”

hamilton morto cane roscoeHamilton, morto il cane Roscoe: “Accoglierlo nella mia vita è stata la decisione migliore” - Hamilton perde il suo compagno a quattro zampe Roscoe: la morte del cane è stata comunicata dallo stesso pilota della Ferrari e pluricampione del mondo di ... Scrive lapresse.it

hamilton morto cane roscoeLewis Hamilton, morto il cane Roscoe: «Ho dovuto addormentarlo per sempre, una delle esperienze più dolorose della mia vita» - È stato lo stesso pilota della Ferrari a raccontarlo ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hamilton Morto Cane Roscoe