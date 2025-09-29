Hamilton è morto il cane Roscoe | La decisione più difficile della mia vita

(Adnkronos) – Addio a Roscoe, il bulldog di Lewis Hamilton. Il cane è morto ieri, 28 settembre, tra le braccia del pilota di Formula 1: "Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante cui ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

