Roma, 29 settembre 2025 – "Dopo quattro giorni di terapia intensiva, lottando con tutte le forze che aveva, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita: dire addio a Roscoe ”. Tra il dolore e la consapevolezza di avere agito per la serenità del suo amatissimo cane, Lewis Hamilton ha annunciato del suo fedele bulldog inglese Roscoe, che si è spento domenica 28 settembre. La notizia era purtroppo nell’aria, il cane del pilota britannico stava lottando tra la vita e la morte da giorni per una grave forma di polmonite. Tant’è che Lewis – sette volte campione del mondo – ha perfino rinunciato ai test Pirelli previsti al Mugello con la Ferrari per assistere quello che da 12 anni era il suo inseparabile compagno a quattro zampe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hamilton dice addio al suo cane: “Roscoe è morto tra le mie braccia”