Hamas resistenza armata nostro diritto

22.10 "La resistenza armata è un diritto del popolo palestinese finché esiste l'occupazione.Se il popolo palestinese sarà liberato e verrà creato uno Stato palestinese,allora non ci sarà più bisogno né di resistenza né di armi, e ciò farà parte dell'entità palestinese". Lo ha detto il funzionario di Hamas al-Nunu. "Tony Blair è una figura inaccettabile per il nostro popolo. Abbiamo accettato la formazione di un comitato che non rappresenti alcuna fazione palestinese per gestire gli affari di Gaza dopo la guerra,non accettiamo tutela straniera". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it