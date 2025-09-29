Hamas resistenza armata nostro diritto

Servizitelevideo.rai.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

22.10 "La resistenza armata è un diritto del popolo palestinese finché esiste l'occupazione.Se il popolo palestinese sarà liberato e verrà creato uno Stato palestinese,allora non ci sarà più bisogno né di resistenza né di armi, e ciò farà parte dell'entità palestinese". Lo ha detto il funzionario di Hamas al-Nunu. "Tony Blair è una figura inaccettabile per il nostro popolo. Abbiamo accettato la formazione di un comitato che non rappresenti alcuna fazione palestinese per gestire gli affari di Gaza dopo la guerra,non accettiamo tutela straniera". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hamas - resistenza

Quando Hannoun piangeva Sinwar. "Martire della resistenza". E la sinistra nasconde i legami con l'uomo di Hamas

La risposta di Hamas: "La resistenza armata è un nostro diritto senza uno Stato. Blair inaccettabile, sappiamo gestirci da soli"

Gaza, Netanyahu: "Accetto il piano di Trump per la pace" | Stop di Hamas: "Resistenza armata nostro diritto senza uno Stato"

hamas resistenza armata nostroHamas, resistenza armata nostro diritto senza uno Stato - "La resistenza armata è un diritto del popolo palestinese finché esiste l'occupazione. Secondo msn.com

hamas resistenza armata nostroNetanyahu da Trump, 'sì al piano di pace'. Hamas: 'Resistenza armata senza uno Stato' - La Casa Bianca pubblica il piano, subito liberi gli ostaggi e 250 prigionieri pa ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Resistenza Armata Nostro