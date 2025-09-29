Halo | sconto del 75% su master chief collection durante il saldi di autunno su steam

Jumptheshark.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

offerte imperdibili su Halo: The Master Chief Collection durante lo sconto autunnale di Steam. Nel contesto delle promozioni stagionali, gli appassionati di videogiochi hanno l’opportunità di acquistare alcuni tra i titoli più iconici della serie Halo a prezzi estremamente vantaggiosi. La piattaforma Steam ha infatti avviato una promozione speciale, anticipando la consueta Autumn Sale, con sconti fino al 75% sui giochi della collezione dedicata a Master Chief. Questa iniziativa permette ai giocatori di immergersi nel mondo del celebre franchise con un investimento molto contenuto. il grande sconto su Halo: The Master Chief Collection. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

halo sconto del 75 su master chief collection durante il saldi di autunno su steam

© Jumptheshark.it - Halo: sconto del 75% su master chief collection durante il saldi di autunno su steam

In questa notizia si parla di: halo - sconto

halo sconto 75 masterImmagine che mostra l'iconico elmo di Master Chief. (Fonte: Xbox Game Studios) - Il bundle include sei giochi principali di Halo usciti tra il 2001 e il 2012, tutti ottimizzati per P ... Si legge su notebookcheck.it

Halo: The Master Chief Collection in sconto del 75% su Steam - Halo: The Master Chief Collection, la raccolta dei giochi dedicati alle avventure di Master Chief, si trova al centro di un’offerta molto interessante. Secondo icrewplay.com

Cerca Video su questo argomento: Halo Sconto 75 Master