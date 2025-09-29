Halo Final Fantasy Spiderman | i giochi in offerta della settimana per PlayStation Nintendo e Steam

Settimana di molte "nicchie", oltre che di veri e propri colossi dei vari generi. Gli store online di Steam, Nintendo e Playstation hanno messo a disposizioni interessanti offerte, molte legate al genere rougelike con varie specificità. Non mancano anche titoli più indirizzati al grande pubblico, come Halo: The Master Chief Collection, Terraria e Marvel's Spieder-Man 2. Steam. Hearts of Iron IV – 70% di sconto (fino alle 19 del 29 settembre). Agli appassionati di strategia rimangono poche ore per accaparrarsi il gioco della Paradox Interactive ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, in cui gli utenti prendono il controllo di una delle nazioni dell’epoca e la conducono attraverso il conflitto gestendo la produzione industriale, lo spionaggio, i movimenti delle truppe e le alleanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

