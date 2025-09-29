Halo Final Fantasy Spiderman | i giochi in offerta della settimana per PlayStation Nintendo e Steam
Settimana di molte "nicchie", oltre che di veri e propri colossi dei vari generi. Gli store online di Steam, Nintendo e Playstation hanno messo a disposizioni interessanti offerte, molte legate al genere rougelike con varie specificità. Non mancano anche titoli più indirizzati al grande pubblico, come Halo: The Master Chief Collection, Terraria e Marvel's Spieder-Man 2. Steam. Hearts of Iron IV – 70% di sconto (fino alle 19 del 29 settembre). Agli appassionati di strategia rimangono poche ore per accaparrarsi il gioco della Paradox Interactive ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, in cui gli utenti prendono il controllo di una delle nazioni dell’epoca e la conducono attraverso il conflitto gestendo la produzione industriale, lo spionaggio, i movimenti delle truppe e le alleanze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Halo Infinite, Multiplayer Risponde e Final Fantasy 14 nel pomeriggio Twitch di Multiplayer.it - it si arricchisce con gli appuntamenti con Halo Infinite, Multiplayer Risponde e Final Fantasy 14. Segnala multiplayer.it
Halo and Final Fantasy 7 Rebirth coming to Switch 2 claims insider - Master Chief might even be a launch title for Switch 2 (Xbox Game Studios) Microsoft’s biggest IP is going multiplatform according to an insider, as more leaks about third party support for the ... Da metro.co.uk