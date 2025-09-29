Halo | Combat Evolved Remake utilizzerà sia Unreal Engine 5 che Blam Engine secondo un leaker

Secondo il noto insider Rebs Gaming, vicino al mondo Halo e spesso rivelatosi affidabile, Halo: Combat Evolved Remake sarebbe attualmente in sviluppo presso Halo Studios (ex 343 Industries). Dopo la riorganizzazione interna e l’abbandono dello Slipspace Engine usato in Halo Infinite, il team avrebbe deciso di adottare una soluzione tecnologica mista: Unreal Engine 5 per la grafica, unito al Blam Engine per la gestione del gioco. Quest’ultimo è lo storico motore su cui si basano i primi capitoli della saga. Il ricorso a un sistema ibrido non sarebbe una novità assoluta: anche il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion ha seguito una logica simile, unendo un motore moderno alle fondamenta del vecchio Gamebryo di Bethesda. 🔗 Leggi su Game-experience.it

