Hair il musical | ritorno a teatro con cast e regia italiani

Al museo di storia americana Whitney Museum di New York esite un quadro raffigurante un pettine e delle ciocche. Proprio quel quadro sembra essere stato d’ispirazione per il titolo di un musical che sarebbe diventato un simbolo planetario contro la guerra in Vietnam. La storia di un gruppo di hippie che nel cuore del Central Park si ribella alla guerra, inneggiando alla libertà a trecentosessanta gradi e che ha visto tra i suoi protagonisti teatrali una giovanissima Diane Keaton e in Italia degli altrettanto novelli Loredana Bertè e Renato Zero. A quasi sessant’anni dal suo debutto, “Hair” di Gerome Ragni, James Rado e Galt MacDermot, non è mai stato così attuale, in un periodo storico dove i conflitti sembrano fare da padrone. 🔗 Leggi su Panorama.it

