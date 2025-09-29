Hair il musical | ritorno a teatro con cast e regia italiani
Al museo di storia americana Whitney Museum di New York esite un quadro raffigurante un pettine e delle ciocche. Proprio quel quadro sembra essere stato d’ispirazione per il titolo di un musical che sarebbe diventato un simbolo planetario contro la guerra in Vietnam. La storia di un gruppo di hippie che nel cuore del Central Park si ribella alla guerra, inneggiando alla libertà a trecentosessanta gradi e che ha visto tra i suoi protagonisti teatrali una giovanissima Diane Keaton e in Italia degli altrettanto novelli Loredana Bertè e Renato Zero. A quasi sessant’anni dal suo debutto, “Hair” di Gerome Ragni, James Rado e Galt MacDermot, non è mai stato così attuale, in un periodo storico dove i conflitti sembrano fare da padrone. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: hair - musical
Pillole per non dormire: L'utopia di "Hair" #lepilloledilele #hair #musical #lalocomotiva - X Vai su X
Sara Labruco nel ruolo di Emmaretta nel musical HAIR The Tribal Love-Rock Musical di Simone Nardini – MTS Entertainment. Esordio per la nostra Sara, neo diplomata TMA… solo il primo di tanti successi! #TMA #Emmaretta #HeirMusical #MTSEntertainmen - facebook.com Vai su Facebook
Il ritorno del musical "Peter Pan" al Teatro Brancaccio - Grande ritorno di uno dei musical più amati dal pubblico che anche nella scorsa stagione ha conquistato i teatri italiani. Da ilmessaggero.it
tour in 25 teatri di 10 regioni - In Italia il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, in 25 anni sui palcoscenici di ogni regione, è un ... ilmattino.it scrive