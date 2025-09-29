Ha dato le dimissioni Garlasco l’annuncio a sorpresa dopo le polemiche
– L’ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di presidente e membro del Consiglio di amministrazione del Casinò di Campione d’Italia, travolto dallo scandalo giudiziario legato al caso Garlasco. La decisione arriva dopo l’apertura di un’indagine per corruzione in atti giudiziari, nella quale Venditti è accusato di aver ricevuto denaro in cambio dell’archiviazione della posizione di Andrea Sempio, ex indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La Casa da Gioco ha fatto sapere di essere stata “informalmente informata” delle intenzioni di Venditti, oggi in pensione, sottolineando in una nota la “totale estraneità della struttura dalle accuse” e lodando il mandato del magistrato, definito “caratterizzato da grande professionalità e competenza”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
