Una festa da record: in attesa dei dati ufficiali, i promotori possono già tracciare un primo bilancio della Special Edition 2025, coincidente con l’anno della Capitale europea della Cultura e con il ventennale della manifestazione. Il successo è indiscutibile: Gusti di Frontiera si conferma la più grande e partecipata kermesse enogastronomica del Nordest italiano, capace di richiamare visitatori non solo dal Friuli Venezia Giulia ma da tutta Italia e da diverse città europee. Già dalla giornata inaugurale di giovedì la partecipazione è stata straordinaria, con un crescendo che ha raggiunto il culmine nel weekend. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Gusti di Frontiera, una festa da record