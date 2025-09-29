Gusti di Frontiera una festa da record

Una festa da record:  in attesa dei dati ufficiali, i promotori possono già tracciare  un primo bilancio della Special Edition 2025, coincidente con  l’anno della Capitale europea della Cultura  e con il  ventennale della manifestazione. Il  successo è indiscutibile:  Gusti di Frontiera si conferma la più grande e partecipata kermesse enogastronomica del Nordest italiano, capace di richiamare visitatori non solo dal Friuli Venezia Giulia ma da tutta Italia e da diverse città europee. Già dalla giornata inaugurale di giovedì la partecipazione è stata straordinaria, con un crescendo che ha raggiunto il culmine nel weekend. 🔗 Leggi su Udine20.it

