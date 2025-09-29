Gustavo Petro il dito nella piaga dell’Occidente

Il presidente colombiano è in guerra. Gustavo Petro, a New York per l’assemblea delle Nazioni Unite, ha detto di voler intervenire a Gaza. Poi, si è lasciato trasportare dall’entusiasmo: ha chiesto all’esercito americano di non obbedire al suo presidente. La reazione è stata misurata, rispetto allo stile Trump: si sono limitati a togliergli il visto di ingresso. In realtà, se ad occhi europei è un’uscita da populista latino-americano, la vicenda è una significativa manifestazione della frattura politico-ideologica nell’ Occidente globale. Petro, nel Paese tradizionalmente più vicino agli Usa, ha proposto una sua versione del chavismo: forzatura sulle istituzioni, ostilità ai media, populismo sociale, rivendicazioni marxiste, rapporti con le dittature mondiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

