Güller ve Günahlar trama e anticipazioni

LA serie turca Güller ve Günahlar in onda sul canale turco Kanal D dal 11 ottobre 2025. Trama Güller ve Günahlar. Da ragazzo, Serhat perse sia suo padre che la fortuna ma costruì un impero sulla famiglia e sull’integrità. Il suo mondo si frantuma quando sua moglie Berrak nasconde un segreto devastante e cade in coma. Durante la ricerca di risposte, il suo cuore si indurisce, fino a quando non incontra Zeynep, un fiorista appassionato che insegue la stessa verità, accendendo un viaggio di fiducia, passione e redenzione. Cast. Il protagonista della serie è Murat Y?ld?r?m, che interpreta Serhat, affiancato da Cemre Baysel nel ruolo di Zeynep. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it