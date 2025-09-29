Guidonia Montecelio I Carabinieri arrestano un 31enne e un 55enne per detenzione di droga ai fini di spaccio Sequestrate decine di dosi di cocaina
Nei giorni scorsi i Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio, nel corso di due distinti servizi antidroga,
In questa notizia si parla di: guidonia - montecelio
Roma: scoperto maxi carico di hashish da 540 chili a bordo di un Tir a Guidonia, arrestato un 43enne - Roma: scoperto maxi carico di hashish da 540 chili a bordo di un Tir a Guidonia, arrestato un 43enne Leggi le ultime notizie su Agenzia Nova ... Lo riporta agenzianova.com
Camionista sbanda a Guidonia e viene fermato, nel rimorchio trasportava 540 kg di droga sotto la frutta - Arrestato a Guidonia un autotrasportatore romeno: trasportava 540 kg di hashish nascosti tra la frutta. Scrive virgilio.it