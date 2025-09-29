guido crepax un artista a tutto tondo intorno a valentina

Brescia, 29 set. (askanews) - Valentina, certo, ma anche moltissimo altro, La Fondazione Brescia Musei ha inaugurato la più ampia mostra antologica dedicata a Guido Crepax, che svela in maniera tanto evidente quanto interessante, la dimensione artistica a tutto tondo del suo lavoro, che spazia dal cinema al teatro, dalla riflessione sulla cultura pop alla creazione di giochi, oltre che naturalmente al mondo per cui è noto a tutti, ossia quello del fumetto. "Brescia Musei - ha detto ad askanews il direttore Stefano Karadjov - sta cercando di nobilitare il linguaggio dell'illustrazione, della grafica, del fumetto, realizzando in un museo di patrimonio, quale è Santa Giulia, delle mostre di impronta scientifica, di impianto curatoriale, in cui le opere anche di un grande fumettista e illustratore come Crepax sono sempre esposte perché originali e perché rappresentative di un approccio al linguaggio dell'arte di oggi che allinea questo artista con i grandi interpreti del contemporaneo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

