Guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe | sette denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno condotto una serie di controlli intensificati sul territorio nel corso della settimana culminati in 7 denunce. In particolare due automobilisti sono stati deferiti dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa per guida in stato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: guida - stato

Forza Motorsport è stato cancellato: Addio al simulatore di guida targato Xbox

Salerno, trentenne irpino prosciolto dall’accusa di guida in stato di ebbrezza e senza patente

Guida in stato di ebbrezza: prosciolto dopo quattro anni

Paolo Antonio Gerevini ha perso la vita dopo essere stato travolto e schiacciato da un camion mentre si trovava alla guida della sua auto Aveva 51 anni - facebook.com Vai su Facebook

Terracina, motociclista denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe - A Terracina un 46enne è stato denunciato dai Carabinieri per guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Si legge su latinaquotidiano.it

S. M. di Licodia, guida in stato di ebbrezza: donna di 35 anni denunciata dopo la fuga dall’incidente - Santa Maria di Licodia: una 35enne è stata denunciata dai Carabinieri di Ragalna per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente notturno. Lo riporta corrieretneo.it