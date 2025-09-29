Martedì 30 settembre in edicola con la Rosea lo speciale dedicato al mondo delle due e quattro ruote. Ventiquattro pagine sulle novità automobilistiche e motociclistiche più interessanti, le risposte ai dubbi su incentivi, divieti e tecnologie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Guida con noi": auto, moto, incentivi. Lo speciale Gazzetta in edicola il 30 settembre