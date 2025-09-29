Guerra o emergenze scorta per almeno 72 ore | cosa comprare e tenere in casa Le azioni dell’Unione Europea

In un contesto internazionale sempre più incerto, l’ Unione Europea invita i cittadini a non farsi cogliere impreparati: è raccomandato avere un kit di emergenza per 72 ore. Ecco cosa dovrebbe contenere: alimenti, acqua, medicinali e beni essenziali, per affrontare crisi improvvise come disastri naturali, conflitti o blackout. Secondo la Commissione, nelle fasi iniziali di crisi i soccorsi potrebbero essere temporaneamente inefficaci. Il piano europeo – incluso nella strategia “Unione per la preparazione” – prevede 30 azioni chiave che gli Stati membri dovrebbero adottare. Tra queste: lo stoccaggio coordinato di beni strategici (farmaci, materie prime) e la definizione di linee guida armonizzate per i kit 72 ore da adottare a livello nazionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it