Guerra o emergenze scorta per almeno 72 ore | cosa comprare e tenere in casa Le azioni dell’Unione Europea
In un contesto internazionale sempre più incerto, l’ Unione Europea invita i cittadini a non farsi cogliere impreparati: è raccomandato avere un kit di emergenza per 72 ore. Ecco cosa dovrebbe contenere: alimenti, acqua, medicinali e beni essenziali, per affrontare crisi improvvise come disastri naturali, conflitti o blackout. Secondo la Commissione, nelle fasi iniziali di crisi i soccorsi potrebbero essere temporaneamente inefficaci. Il piano europeo – incluso nella strategia “Unione per la preparazione” – prevede 30 azioni chiave che gli Stati membri dovrebbero adottare. Tra queste: lo stoccaggio coordinato di beni strategici (farmaci, materie prime) e la definizione di linee guida armonizzate per i kit 72 ore da adottare a livello nazionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: guerra - emergenze
Guerra o emergenze, scorta di cibo per almeno 72 ore: cosa comprare, ecco il kit d'emergenza. Le 30 azioni chiave dell'Unione Europea
Contro la guerra - sguardi e immaginari C'è ancora un mese di tempo, fino al 26 ottobre, per visitare la mostra "Contro la guerra - sguardi e immaginari", al Palazzo dei Musei Musei Civici di Reggio Emilia Un percorso immersivo, attraverso diversi livelli visivi e - facebook.com Vai su Facebook
Guerra o emergenze, scorta di cibo per almeno 72 ore: cosa comprare, ecco il kit d'emergenza. Le 30 azioni chiave dell'Unione Europea - Anche l'Unione Europea si prepara a un’eventuale crisi e presenta un piano con 30 azioni chiave, invitando i cittadini ... Come scrive msn.com
Bce, l'allarme per crisi ed emergenze: la scorta di contanti da tenere sempre a casa - Il denaro contante deve continuare a circolare poiché “ha un ruolo chiave nella crisi”. Si legge su iltempo.it