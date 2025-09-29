Guerra l’allarme del generale Giorgio Battisti | Attacco all’Italia possibile Roma e le altre capitali europee sono a rischio

La prospettiva di una terza guerra mondiale torna a preoccupare l’opinione pubblica europea, soprattutto dopo le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha evocato la possibilità di attacchi con droni anche contro l’Italia. Le sue parole, pronunciate in un momento di crescente tensione internazionale, hanno riacceso il dibattito sul livello di coinvolgimento dell’Europa nel conflitto tra Ucraina e Russia e sulla reale capacità dei Paesi membri di difendersi da una minaccia aerea. Leggi anche: “Nessuna alternativa alla guerra”. Il Cremlino risponde così a Trump In un contesto segnato dall’escalation di attacchi con droni e missili in diverse aree del mondo, l’ipotesi di un’incursione diretta in territorio italiano ha inevitabilmente destato preoccupazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

