Guerra in Ucraina massiccio attacco russo su Kiev e altre regioni 500 droni e 40 missili – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 29 settembre 2025 Oltre 12 ore di massiccio attacco russo contro città ucraine: circa 500 droni d’attacco e oltre 40 missili, compresi i 'Kinzhal', hanno colpito Kyiv e diverse regioni. Si registrano almeno 4 morti a Kiev, oltre 40 feriti e danni a infrastrutture civili. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

