Guerra il mondo trattiene il fiato | la Cina si prepara ad attaccare Taiwan

C’è un fantasma che si aggira nello Stretto di Taiwan. Non è più il solito braccio di ferro diplomatico, né la rituale coreografia di manovre militari. Questa volta a inquietare Washington, Bruxelles e Tokyo sono le navi civili cinesi, quei traghetti che fino a ieri trasportavano camion e container e che oggi, secondo un rapporto riservato dell’ intelligence americana, diventano piattaforme per sbarcare truppe e carri armati. Dopo Ucraina e Medio Oriente, gli occhi dell’Occidente sono ora fissi a Oriente. La “via civile all’invasione”. Il documento statunitense parla chiaro: Pechino avrebbe trasformato parte consistente della propria flotta mercantile in un’arma strategica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
