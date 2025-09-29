Guerra a Gaza nel presepe napoletano spunta la Natività insanguinata

29 set 2025

La Madonna ha la fronte fasciata, si è ferita in uno scontro di guerra. Il lenzuolo che accoglie il neonato messia è sporco di sangue. La Natività si schiera per Gaza, e lo fa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Guerra a Gaza, nel presepe napoletano spunta la Natività insanguinata

