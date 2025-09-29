Gubbio la trasferta a Pesaro positiva a metà | Se vogliamo vincere dobbiamo fare di più

GUBBIO - È un bilancio positivo a metà quello che arriva dalla trasferta del Gubbio al “Benelli“ di Pesaro. L’1-1 maturato in terra marchigiana permette ai rossoblù di portare a casa un buon punto che muove la classifica a fronte di una prestazione non eccellente, soprattutto nella prima parte di gara. Anche mister Di Carlo, intervenuto dopo la gara, analizza così il match: "Nei primi 25’ non siamo stati quello che mi aspettavo, però abbiamo tenuto botta fino a che non abbiamo preso gol. Bravi anche loro perché hanno aggredito, noi non scalavamo bene e quindi sono stati più padroni del campo; abbiamo avuto due situazioni da far gol, con una La Mantia e uno con Podda, però se vogliamo portare a casa il risultato bisogna fare di più". 🔗 Leggi su Lanazione.it

